Uutinen

Kymen Sanomat: Riimit täyteen, rivit ei — kirjaan muusikko saa enemmän ja rohkeampaa tekstiä Annala, Hynynen, Hämeenniemi, Leskinen, Liimatta, Miljoona, Röyhkä, Yrjänä... Aisan yli kirjallisuuteen potkivien muusikoiden lista on pitkä kuin Volter Kilven romaani Alastalon salissa. Miksi musiikin tekijä vaihtaa lajityypistä toiseen ja alkaa kirjoittaa? — Biisin sallima tila ei yksinkertaisesti riitä kaikelle, mitä haluaisin sanoa, Absoluuttinen nollapiste –bändin keulahahmo Tommi Liimatta vastaa. Kirjalla Kari Peitsamon Kauppaopiston naiset -biisi saa uudeksi lopetukseksi: riimit tuli täyteen, rivit ei. Liimatta on kaunokirjallisuuden ohella julkaissut elämäkertoja ja sarjakuvia sekä toimittanut muiden tekstejä. Hänen laskujensa mukaan sanoitusrivillä on 11—13 tavua. Laululyriikka elää taloudellisesti niukkaa aikaa, proosateksti sanojen kulutusjuhlaa. — Viimeisimmissä romaaneissani Jeppis ja Jeppis 2 sain maalata sanoja leveällä pensselillä. Laululyriikka antaa pohjaa kirjallisuudelle, mutta proosa vaatii kärsivällisyyttä. Hittibiisin tekstin voi tehdä käden käänteessä, mutta huonokin kirja edellyttää pitkää istumista näppäimistön ääressä. Entä nuottien kirjoittaminen? Auttavatko ne kirjoittajaa? — Kirjoittaminen ja säveltäminen eivät tule samasta kohtaa päätä, mutta ruokkivat toisiaan, nykymusiikin säveltäjä Eero Hämeenniemi sanoo. Hänelle kirjoittaminen on lepäämistä säveltämisestä ja säveltäminen puolestaan lepäämistä kirjoittamisesta. Hämeenniemi on liikkunut pääasiassa korkeakirjallisuuden lajityypeissä, mutta julkaissee seuraavaksi dekkarin. — Sitä oli vapauttava tehdä. Sain kirjoittaa hahmoja, jotka käyttäytyvät huonosti ja puhuvat rivoja. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/21/Riimit%20t%C3%A4yteen%2C%20rivit%20ei%20%E2%80%94%20kirjaan%20muusikko%20saa%20enemm%C3%A4n%20ja%20rohkeampaa%20teksti%C3%A4/2017522045109/4