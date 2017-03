Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan-Haminan seutu haluaa olla kisassa mukana — akkutehtaiden paikat jaetaan nyt Kotkan-Haminan seutu on edelleen vahvasti mukana kilpailemassa Teslan akkutehtaan saamiseksi alueelle. Teslan lisäksi Finpron kautta Cursorille on tullut vastauspyyntö Northvoltin akkutehdashankkeeseen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on päättänyt, että Suomen keihäänkärki on Vaasa, vaikka tosiasiat puhuvat vähintään yhtä paljon Kaakkois-Suomen puolesta. Vaasalaisten lobbaus on onnistunut ainakin kotimaassa hyvin. Sunnuntain Helsingin Sanomat kertoi aukeaman jutussa Vaasan rajusta draivista Teslan tehtaan saamiseksi alueelle. Mutta ei Kotkan-Haminan seudullakaan ole oltu tumput suorina. Töitä tehdään kovasti ja panostuksia alueen näkyvyyteen on tulossa. Hyvä yhteistyö Finpron kanssa pitää myös Kotkan-Haminan seudun tiukasti kisassa mukana. Projektipäällikkö Harri Eela Cursorista korostaa, että Kaakkois-Suomi haluaa olla mukana akkuliiketoiminnan suuressa murroksessa. Eelan mukaan se on yksi isoimmista kasvualoista lähitulevaisuudessa ja akkutehtaiden toimipaikkoja haetaan nyt. — Olemme hereillä ja kuuntelemme herkällä korvalla, Eela sanoo. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

