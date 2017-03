Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan seurakunnan historiaa yli 500 vuoden ajalta Seurakunnan arkeen ja juhlaan monen vuosisadan ajalta paneudutaan Kotkan seurakuntakeskuksessa keskiviikkona. Tilaisuudessa on historiasta ja sen havinasta puhumassa diakoni Jukka-Pekka Enroos. Enroosin käsittelemä ajanjakso alkaa 1440-luvulta ja ulottuu tähän päivään. Esille otetaan muun muassa se, miten ja mihin Kotkan kirkot ovat syntyneet ja miksi. Oman osuutensa saa selvitys, mitä käytettiin aikoinaan kirkonkelloina ennen kuin kirkkoihin saatiin kellot. Enroos kertoo myös, miten Ruotsin kuningatar Katariina on vaikuttanut alueeseen ja mikä oli norjalaisten osuus Kotkan seurakunnan syntyyn. — Keskustelua on viime aikoina käyty Kotka-Kymin seurakunnan perustamisen johdosta. Itse olen ollut Kymin seurakunnan palveluksessa yli 30 vuotta. Tein vanhusten kerhoon pienen historiaesityksen ja siellä nousi esille, että aihetta voitaisiin käsitellä avoimessa yleisötilaisuudessa, koska olen alueen historiaan perehtynyt. Kirkkoherrakin oli sitä mieltä, että näin kannattaa tehdä, kertoo Enroos, joka esityksessään tukeutuu faktaan sekä huumoriin. Ruotsin kuningattaren päätöksellä perustettiin 1440-luvulla Kymin kartanon alueelle ensimmäinen kappeli. Se rakennettiin Kymijoen Huumanhaaran varteen. Enroosin mukaan papit Pyhtäältä ja Vehkalahdelta kävivät vuoroviikoin pitämässä messun kappelissa. 1600-luvulla samaisen kappelin paikalle rakennettiin kirkko, kun Kymin seurakunta perustettiin. Uusia seurakuntia syntyi samoihin aikoihin Suomeen paljon, kun kuningattaren päätöksellä isot seurakunnat piti pilkkoa pienemmiksi. — Ensimmäinen jokivarren kirkko pääsi sittemmin menemään huonoon kuntoon vedennousujen vuoksi. Ja sellainenkin tapaus tiedetään, että eräänä sunnuntaiaamuna suntiota vastaan tuli susi, kertoo Enroos. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/21/Kotkan%20seurakunnan%20historiaa%20yli%20500%20vuoden%20ajalta/2017322043810/4