Kymen Sanomat: Kommentti: Kotkan Kaupunginteatteri tuuliajoilla Kotkan Kaupunginteatterin ulkopuolella varmaankin vain harva tietää, mikä on Snoopi Sirenin potkujen syy. Voi olla, että sitä eivät tiedä kaikki teatterissakaan. Ilman muuta se herättää kysymyksiä. Miksi nyt? Miksi teatterin hallitus tekee ratkaisun, jonka seuraamukset kaatuvat kuntavaalien jälkeen valittavalle uudelle hallitukselle? Oli peruste mikä tahansa, syntynyttä ongelmaa ei kannata vähätellä. Hallinto varmasti pyörii, ja esityksetkin taitavat toteutua. Mutta taiteellinen johtaja puuttuu ja pitkään. Vaikka hallitus onkin ohjelmiston hyväksyjä ja vaikka teatterissa onkin henkilökunnasta koottu taiteellinen jaos, johtajan rooli on linjauksissa keskeinen. Juuri hänen päätehtäviinsä kuuluu valmistella sitä, mitä näyttämölle tulee. Oma lukunsa on tietojen pihtaaminen. Kuntalaiset, olkoot teatterin ystäviä tai vihollisia, miettivät myös sitä, syntyykö tästä ylimääräisiä kustannuksia. Pitkälti veronmaksajien rahoilla pyörivä firma ei saisi suhtautua niin, että ei kuulu muille. Päivi Taussi

