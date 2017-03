Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisin tehovalvonnassa jäi kiinni 177 turvavyön unohtanutta — onneksi vain yksi lapsi matkusti ilman vyötä Kaakkois-Suomen poliisi tapasi viime viikolla tehdyssä valtakunnallisessa liikennevalvonnassa 177 kuljettajaa tai hänen vieressään istunutta henkilöä, jotka eivät käyttäneet turvavöitä. Valvonnassa löytyi myös neljä takapenkillä ilman turvavyötä istunutta matkustajaa. — Turvavyöttä ajaneiden määrä oli suuri, varsinkin, kun ottaa huomioon valvonnan lyhyen keston. Positiivista asiassa oli, että vain yksi lapsi matkusti ilman turvavyötä, toteaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksiköstä. Poliisipartioiden pysäyttämät autoilijat selittivät turvavyön käyttämättä jättämistään muun muassa lyhyellä ajomatkalla. — Onnettomuus voi tapahtua vaikka jo kymmenen metrin päässä kotoa! Tylli muistuttaa turvavöiden käytön tärkeydestä. — Turvavyön käyttö saattaa pelastaa ihmishenkiä kolaritilanteessa. Turvavyön käyttö on tärkeää niin etu- kuin takapenkillä sekä myös taksissa ja linja-autossa. Valvonnassa tavattiin peräti 46 kuljettajaa, jotka eivät pysähtyneet stop-merkin eteen. — Myös stop-merkistä piittaamattomia kuljettajia oli liikenteessä yllättävän paljon. On paikkoja, joissa sen käskyä noudatetaan ja paikkoja, jossa sen noudattamatta jättäminen on jotenkin tavallisempaa. Valvomme merkin noudattamista melko säännöllisesti. Tylli toteaa, että merkit eivät ole omilla paikoillaan turhan takia. — Tienpitäjä on laittanut stop-merkin sellaisiin paikkoihin, joissa merkin tarkoitus on varmistaa, että ajoneuvo pysäytetään ennen risteykseen ajoa, jotta vaarallisessa kohdassa ei ajettaisi etuajo-oikeutettua tietä ajavan alle. Valvonnan aikana tavattiin lähes sata kuljettaja, jotka käyttivät puhelinta ajon aikana ilman hands free -laitteita. — Matkapuhelimen käyttö ajon aikana heikentää kuljettajan tarkkaavaisuutta ja koordinaatiokykyä, mikä saattaa aiheuttaa turhia vaaratilanteita liikenteessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/21/Kaakkois-Suomen%20poliisin%20tehovalvonnassa%20j%C3%A4i%20kiinni%20177%20turvavy%C3%B6n%20unohtanutta%20%E2%80%94%20onneksi%20vain%20yksi%20lapsi%20matkusti%20ilman%20vy%C3%B6t%C3%A4/2017322045303/4