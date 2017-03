Uutinen

Kymen Sanomat: Haminalaisehdokkaat haluavat ja eivät halua pakolaisille kuntapaikkoja kaupunkiin Pakolaiset jakavat haminalaisten valtuustoehdokkaiden mielipiteet melko tasan. Kymen Sanomien vaalikoneeseen vastanneista 91 valtuustoehdokkaasta 45,1 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Haminaan tulisi ottaa kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. 48,4 prosenttia ehdokasta on vastakkaista mieltä. Haminalaisehdokkaat saivat vastatakseen myös väittämän alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskien. Alaikäisiin turvapaikanhakijoihin ehdokkaiden suhtautuminen on hieman myönteisempää kuin muihin. 47,8 prosenttia vastaajista oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Haminan tulee tarjota kuntapaikkoja alle 18-vuotiaille ilman huoltajaa maahan saapuneille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. 44,5 prosenttia oli kokonaan tai osittain vastakkaista mieltä. Haminan kaupunginhallitus torjui alle 10-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen kaupunkiin tammikuussa. Tuo päätös oli yksimielinen. Vaalikonevastauksissa kaupunginhallituksen jäsenistä Katja Andrejev (vihr.) ja Jaakko Koskinen (kesk.) kuitenkin asettuivat toiselle kannalle. Andrejev on täysin sitä mieltä, että Haminan tulee tarjota alle 18-vuotiaille ilman huoltajaa maahan saapuneille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille kuntapaikkoja. Koskinen on asiasta jokseenkin samaa mieltä. Hallituksen jäsenistä turvapaikkakysymyksen ohitti Titta Erkkilä (sd.) Vaalikoneeseen on jättänyt vastaamatta Ritva-Leena Pousi (kesk.). Kokoomuksen Elina Inkeroinen ja Eeva Rautamaa sekä perussuomalaisten Peter Muurman olivat edelleen sillä kannalla, ettei pakolaispäätöstä ole syytä muuttaa. vaalikone.kaakonviestinta.fi Lue koko uutinen:

