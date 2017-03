Uutinen

Kymen Sanomat: SK: Kotka on kolmen tähden kunta — kasvu-uralle nousu vaatii päätöksentekokykyä Kotka sijoittuu kuntien keskikastiin Suomen Kuvalehden laatimassa kuntien kuntopuntarissa. 297 kunnan joukossa Kotka on sijalla 166 ja luokitellaan kolmen tähden kunnaksi. Kuntopuntarissa vertaillaan yhteensä 18:aa muuttujaa, jotka liittyvät väestöön, elinvoimaan ja kuntatalouteen. Kunnan sijoitukseen vaikuttavat esimerkiksi väestön muutos, työllisyysaste, toimivien yritysten määrä ja nettovelka. Puntarin ovat laatineet tutkija, valtiotieteiden tohtori Timo Aro ja kuntakonsultti, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä. Viiden tähden kuntia vertailussa on 59, kärjessä Kauniainen, Sipoo ja Helsinki. Kouvolan sijoitus on 174. Kolmen tähden kuntia luonnehditaan keskikaartiksi, jotka voivat nousta kohti parempaa tai liukua elinvoimasijoituksessa alemmas. — Erityisen huolissani olen Kymenlaaksosta. Kotkan ja Kouvolan nostaminen kasvu-urille olisi tärkeää ja molemmissa kaupungeissa tarvitaan päätöksentekokykyä, Laesterä sanoo. Paperiteollisuuden alasajosta kärsinyttä maakuntaa luonnehditaan alisuoriutujaksi, vaikka toinen sen isoista kaupungeista sijaitsee Pietarin radan varressa ja toinen on satamakaupunki merellisine mahdollisuuksineen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/20/SK%3A%20Kotka%20on%20kolmen%20t%C3%A4hden%20kunta%20%E2%80%94%20kasvu-uralle%20nousu%20vaatii%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekokyky%C3%A4/2017522041053/4