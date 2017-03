Uutinen

Kymen Sanomat: Mussalossa avoimet ovet ja päivän teemana jätevesi Maailman vesipäivää vietetään keskiviikkona. Teemana on tänä vuonna jätevesi. Sen kunniaksi Kymen Vesi Oy järjestää avoimet ovat Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Toimitusjohtaja Jani Väkevän mukaan aloite tapahtuman järjestämiseen tuli puhdistamon henkilökunnalta- — Avoimia ovia ei ole pidetty vähään aikaan. Ajankohta on muutenkin sopiva, kun yhtiö täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Lisäksi alueen toimijoille halutaan näyttää, että aikoinaan tehty investointi on ollut erittäin onnistunut. Ja ympäristön tilan kannalta merkittävä, sanoo Väkevä. Mussalossa on Suomen neljänneksi suurin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamo. Se on osaltaan vaikuttanut Itämeren tilanteen paranemiseen. Vielä 2000-luvun alussa Kotkan, Pyhtään, Haminan ja entisen Anjalankosken alueella toimi seitsemän erillistä jätevedenpuhdistamoa. Monille niistä oli tulossa eteen ympäristöluvan päivitys. — Silloin ryhdyttiin miettimään, onko mitään järkeä saneerata kutakin erikseen. Koska alueella on paljon myös teollisuutta, päädyttiin perustamaan yhtiö ja rakentamaan yksi iso yksikkö, joka tasapainottaa tuota teollisuuden kuormaa, kertoo Väkevä. Mussalon jätevedenpuhdistamo alkoi toimia täydellä teholla vuonna 2010. Keskiviikon avoimien ovien ohjelmassa on puhdistamon esittelyvideo, opastettu kierros ja toimitusjohtajan tervehdyssanat. Väkevä toivoo, että paikalle saapuisi alueen asukkaita sekä alan toimijoita. Paikalla on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Juha Skippari. Hän valmistautunut vastaamaan vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviin kysymyksiin. Linja-autokuljetukset puhdistamolle: Karhulan linja-autoasema klo 10.30, Pyhtään ABC klo 10, Siltakylä entinen motelli klo 10.10 ja Kotkan linja-autoasema klo 10.35. Paluukuljetukset klo 14. Lue koko uutinen:

