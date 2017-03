Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälän mies mukana Maajussille morsian -ohjelmassa Tänä iltana nähdään ensimmäinen jakso Maajussille morsian -ohjelman tuoreesta tuotantokaudesta. MTV julkaisi maajussit jo tänään aamupäivällä — mukana on 29-vuotias Heikki Miehikkälän Kalliokoskelta. MTV:n nettisivujen mukaan Heikki asuttaa isovanhempiensa vanhaa taloa, jota on remontoinut mieleisekseen. Tila sijaitsee kuvankauniissa järvimaisemassa. Hän harrastaa arkkitehtuuria, piirtämistä ja maalaamista sekä kitaran soittamista ja laulamista. Lisäksi hän rakastaa lavatansseja. Heikin esittelyprofiili kokonaisuudessaan löytyy täältä. Heti tänään näytettävän esittelyjakson jälkeen katsojilla on mahdollisuus lähestyä kiinnostavaa maajussia kirjeitse. Perinteisesti postitettujen kirjeiden tulee olla perillä torstaina 13.4. mennessä, Maikkarin netin kautta voit kirjoittaa 18.4. asti. Jos miehikkäläläiseen Heikkiin haluaa tehdä vaikutuksen, hänelle kannattaa kuulemma lähettää perinteisesti käsinkirjoitettu kirje. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/20/Miehikk%C3%A4l%C3%A4n%20mies%20mukana%20Maajussille%20morsian%20-ohjelmassa/2017322038650/4