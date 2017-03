Uutinen

Kymen Sanomat: Leuto talvi on aikaistanut muuttolintujen paluuta — oletko nähnyt varhaisia muuttajia? Leuto talvi on aikaistanut joidenkin muuttolintujen saapumista Suomeen. Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan Antto Mäkisen mukaan monista lajeista on tullut suuria määriä havaintoja ajankohtaan nähden. — Esimerkiksi joutsenia, kiuruja, töyhtöhyyppiä ja kyyhkyjä on tullut melko paljon. Tiira-havaintotietokannan mukaan esimerkiksi Elimäen Värälässä ilmoitettiin viime keskiviikkona 170 töyhtöhyyppää. Yleensä niitä voisi tähän aikaan olla kymmenkunta. Tällaiset isommat määrät ovat ehkä viikon—kaksi etuajassa. Osa muuttolinnuista palaa melko tarkkaan kalenterin mukaan. Lyhyen matkan muuttajat, kuten kiurut, hanhet ja petolinnut, saapuvat pääosin säiden perusteella. — Kun lumet sulavat aikaisin, lintujen on helpompi löytää ravintoa. Jos tuuli käy keväällä sopivasta suunnasta, linnut tulevat ikään kuin tuulen mukana, Mäkinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/20/Leuto%20talvi%20on%20aikaistanut%20muuttolintujen%20paluuta%20%E2%80%94%20oletko%20n%C3%A4hnyt%20varhaisia%20muuttajia/2017522037016/4