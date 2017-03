Uutinen

Kymen Sanomat: Kuituverkolle rahoitusta Haminassa Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt ehdollisen päätöksen Haminan kyläverkkotuesta ja hanke on siten saamassa 300 000 euron tuen. Tietoliikenneyhteyksiä Haminan maaseudulla aiotaan parantaa valokuituverkkoa rakentamalla. Kymijoen Kyläkuitu -osuuskunta on toteuttamassa valokuituverkon Metsäkylän, Kannusjärven ja Kitulan alueille. Alustavan arvion mukaan verkon rakentamisen kustannuksen ovat 990 000 euroa, josta tukikelpoinen osuus on 780 000 euroa. Haminan kaupunginhallitus päätti maanantaina sitoutua 10 prosentin tukee hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, jotka ovat maksimissaan 799 100 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti sitoutua järjestämään hankkeelle esitetyn kustannusarvion mukaisen rakentamisaikaisen lainan, joka on maksimissaan 505 941 euroa. Lue koko uutinen:

