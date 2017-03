Uutinen

Kymen Sanomat: Kouvola ei estä Kymenlaakson Sähkön osakekauppaa — Kouvolasta tulee yhtiön suurin omistaja, vaikka ei käytä siihen euroakaan Kouvolan kaupunginhallitus hylkäsi maanantaina Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvän oikaisuvaatimuksen. Valtuutettu Antti Koivisto (sd.) vaati, että kaupunginhallituksen tulee suhtautua kielteisesti Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson Sähkön eli Ksoy:n väliseen suunniteltuun osakekauppaan. Koiviston mielestä järjestely ei ole kaupungin edun mukainen. Kotka ja Ksoy sopivat tammikuussa, että yhtiö ostaa Kotkalta kaupungin omistamat Ksoy:n osakkeet noin 70,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi Kotkalle on luvassa noin 3 miljoonan euron osingot yhtiön viime vuoden tuloksesta. Kouvolan kaupunginhallituksen mukaan esitetty omistusjärjestely on kaupungin edun mukainen: Kaupungin omistusosuus Ksoy:n osakkeista kasvaa, kun omistajakuntia on yksi aiempaa vähemmän. Kouvolasta tulee yhtiön suurin osakkeenomistaja ilman, että kaupunki käyttää omia varojaan omistuksen lisäämiseen. Yhtiö on kertonut kaupungille, että se pystyy hoitamaan nykyisen omistustuloutuksen ja voi jopa kasvattaa osakekohtaista osinkoa. Silloin osakkeen mahdollinen arvonnousu jaetaan nykyistä pienemmälle omistajajoukolle. Ksoy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle 11 miljoonan euron osingon jakamista vuodelta 2016. Yhtiö jakoi vastaavan osingon viime vuonna. Ksoy:n mukaan omistusjärjestely ei vaikuta suoraan asiakashintoihin. Lisäksi yhtiö arvioi voivansa toteuttaa tarpeelliset investoinnit suunnitellusti.

