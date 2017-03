Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan tierahat jonotuslistalle – ”Lähimmän viiden vuoden aikana hankkeet eivät lähde liikkeelle” Kotkassa odottaa toteuttamistaan kaksi suurta tiehanketta: Kotkan sisääntulotien eli Hyväntuulentien parantaminen ja Merituulentien parantaminen. Euroissa mitattuna hankkeet ovat samaa suuruusluokkaa, mutta Hyväntuulentie on kiireellisyysjärjestyksessä edellä, niin myös suunnittelussa. Hyväntuulentien tiesuunnitelma valmistui 2008 ja siitä 2011 annettu hyväksymispäätös on lainvoimainen. Hyväksymispäätöstä on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Merituulentiestä on laadittu yleissuunnitelma, joka on juuri lähdössä lausunnoille ja asetetaan yleisön nähtäville. Yleissuunnitelma on periaateratkaisu siitä, mitä tullaan tekemään. Yleissuunnitelmaa seuraavat tarkemmat tie- ja rakennussuunnitelmat. Ainakaan tämän eduskuntakauden aikana rahaa Kotkan hankkeisiin ei ole luvassa. — Lähimmän viiden vuoden aikana hankkeet eivät lähde liikkeelle, vaikka kunnostamisen tarpeet lisääntyvät ja hyviä perusteluja tulee lisää, arvioi projektipäällikkö Juha Laamanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Laamasen mukaan jätti-investointi E18-moottoritiehen Koskenkylästä Kotkaan ja Kotkan erillishanke saattavat hillitä valtion haluja investoida vähään aikaan Kotkan tiehankkeisiin. Lue koko uutinen:

