Kymen Sanomat: Kotkamills suunnittelee omaa haketuslaitosta Suuren kartonkikoneinvestoinnin valmiiksi saanut Kotkamills suunnittelee seuraavaksi investoivansa haketuslaitokseen. 150 000 kuutiometriä pyöreää puuta hakkeeksi prosessoiva laitos nousee Kotkan tehtaan purukentälle, jossa nykyisin varastoidaan omalta sahalta ja muilta puunjalostajilta tulevaa haketta ja purua. Kustannusarviota ei ole vielä tehty, mutta se on lienee noin miljoonan Euron suuruinen. — Oma haketuslaitos on strateginen investointi raaka-ainehuoltoon. Se vähentää riippuvuuttamme muista raaka-ainetuottajista ja turvaa tuotannon jatkumista mahdollisten hakkeen toimitushäiriöiden varalta, toimitusjohtaja Markku Hämäläinen sanoo. Hämäläisen mukaan tavoitteena on, että haketuslaitos toimisi ensi vuoden lopussa. — Laitoksen rakentaminen on mukana ympäristövaikutusten arvioinnissa, joten lupien puolesta ei esteitä sen rakentamiselle ole. Kotkamillsin kartonkikoneinvestointi tuli kaikkiaan maksamaan 170 miljoonaa euroa. Hinta nousi ennakkoarvioita suuremmaksi. Kun investointi pari vuotta sitten julkistettiin, yhtiö puhui ympäripyöreästi yli sadan miljoonan euron investoinnista. Projektin aikana tehtiin harkitusti muutama scopen laajennus ja toisaalta rakennuskustannukset nousivat alkuperäisestä arviosta. Kotkamillsin kartonkikone on ollut kahden viime vuoden aikana toiseksi suurin metsäteollisuuden kertainvestointi. Ykköstilaa pitää ensi syksyyn saakka 175 miljoonan euron hintainen UPM:n biojalostamo Lappeenrannassa. Syksyllä valmistuva Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas nostaa investointien suuruusluokan moninkertaiseksi. Äänekosken tehtaan hinnaksi on arvioitu 1,2 miljardia euroa. Lue koko uutinen:

