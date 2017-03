Uutinen

Kymen Sanomat: Kaupunginteatterin uuden johtajan valinnalla ei ole kiire Kotkan kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtaja Kari Aalto ei ole teatterin jatkosta huolissaan. Hänen mukaansa syksyn osalta ohjelmistopäätökset on tehty. Teatterinjohtajan irtisanominen vaikuttaa ainoastaan yhteen produktioon, joka jää syksyltä pois. — Taiteellinen jaos miettii, mitä syksyn osalta tehdään. Kevättäkin on jo suunniteltu. Asiat menevät, kuten tähänkin asti, Aalto kertoo. Taiteellinen jaos lukee näytelmiä, suunnittelee ja tekee ehdotuksia hallitukselle, joka viime kädessä tekee päätökset ohjelmistorakenteesta. — Johtoryhmä kokoontuu kuten tähänkin asti. Toimitusjohtaja puuttuu nyt vain johtoryhmästä. Se ei vaikuta päätöksentekoon mitenkään, Aalto vakuuttaa. Aallon arvion mukaan uuden johtajan valinta voi mennä kesän yli. — En epäile, etteikö nykyisellään selvittäisi vaikka vuoden loppuun. Uudella hallituksella ei ole hätää hakea uutta toimitusjohtajaa, Aalto kertoo. Uuden johtajan valintaan asti teatterinjohtajan virkaa hoitaa käyttöpäällikkö Juha Lahtinen. Aallon mukaan tuleva hallitus pyritään ohjeistamaan mahdollisimman hyvin. — Toivoisin, että kaikki hallituksen jäsenet eivät vaihtuisi, jotta he voisivat omalla kokemuksellaan olla mukana uuden johtajan haussa. Yleensä johtajalla ollut 1—2 taiteellista työtä vuodessa, mutta vaatimuksia mietitään myöhemmin. Lue koko uutinen:

