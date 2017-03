Uutinen

Kymen Sanomat: Karhuvuoren joukkotappelun osallisilla on venäläistä ja virolaista taustaa Kotkassa Karhuvuoressa lauantain vastaisena yönä tapahtuneessa, nuoren virolaistaustaisen miehen kuolemaan johtaneessa joukkotappelussa puukotuksesta epäiltyä 35-vuotiasta kotkalaismiestä vaaditaan vangittavaksi Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Puukotuksen poliisin kuulusteluissa myöntäneen miehen osalta on jätetty käräjäoikeuteen vangitsemisvaatimus maanantaina, kertoo rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. – Vangitsemisvaatimus on käsiteltävä käräjäoikeudessa keskiviikkoon mennessä, kertoo Heinonen. Joukkotappeluun osallistuneet tapasivat Karhuvuoren ostoskeskuksen läheisyydessä olevassa ravintolassa, jossa heidän kesken oli syntynyt sanailua. – Ravintolassa ei ollut tappelua, vaan tappelun osalliset poistuivat ravintolasta sen mennessä kiinni, kertoo Heinonen. Puukotukseen johtaneiden tapahtumien motiivit eivät ole vielä selvillä. – Motiivia pyritään selvittämään poliisin esitutkinnassa, sanoo Heinonen. Heinosen mukaan sanaharkka oli jatkunut ostoskeskuksen edustalla, josta joukkiot siirtyivät Karhuvuoren terveysaseman edustalle. Henkirikokseen johtaneeseen tappeluun osallistui toistakymmentä ihmistä, mutta itse puukotustilanteessa oli rikoskomisario Heinosen mukaan vain epäilty 35-vuotias mies ja 19-vuotias uhri. Heinonen kertoo uhrin olevan pääkaupunkiseudulta, Virossa syntynyt, mutta jo pitkään Suomessa asunut. Tappeluun osallistuneilla on venäläistä ja virolaista taustaa, mutta Heinosen mukaan kyseessä ei ollut mikään maaottelu. – Pääosin osalliset ovat kotkalaisia. Puukotukseen epäilty on ollut poliisin kanssa aiemminkin tekemisissä, mutta vastaavaa väkivaltarikollisuutta hänellä ei ole takanaan. Kolme tappeluun osallistuneista on Heinosen mukaan edelleen tavoittamatta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/20/Karhuvuoren%20joukkotappelun%20osallisilla%20on%20ven%C3%A4l%C3%A4ist%C3%A4%20ja%20virolaista%20taustaa%20/2017322041298/4