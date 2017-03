Uutinen

Kymen Sanomat: KRP takavarikoi lokakuussa Kouvolassa jättilastin huumeita — 27 kiloa vahvaa amfetamiinia ja 35 kiloa marihuanaa Keskusrikospoliisi takavarikoi lokakuussa 2016 Kouvolassa 27 kiloa vahvaa amfetamiinia sekä 35 kilogrammaa marihuanaa. Aineiden katukauppa-arvo on vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Esitutkinnan mukaan huumausaineet salakuljetettiin kroatialaisessa rekassa Hollannista Suomeen. Poliisi on ottanut kiinni esitutkinnan aikana Suomessa seitsemän epäiltyä, ja ulkomailla kaksi. Näistä seitsemän on edelleen vangittuna. Epäillyistä kuusi on Suomen, kaksi Kroatian sekä yksi Hollannin kansalaisia. Päätekijäksi poliisi epäilee mittavan rikostaustan omaavaa 34-vuotiasta kouvolalaista miestä. Kiinniottojen yhteydessä tehdyissä kotietsinnöissä poliisi takavarikoi huumausaineita, aseita, sekä Blackberry-merkkisiä matkapuhelimia. Belgiassa tehdyssä kotietsinnässä poliisi löysi 150 000 Englannin puntaa ja 24 000 euroa. Yhteensä noin 195 000 euroa käteistä rahaa. Esitutkinnassa on tullut ilmi, että epäillyt ovat pitäneet yhteyttä Blackberry-puhelimilla. Poliisi epäilee, että puhelinten valinnalla on pyritty vaikeuttamaan poliisin mahdollisuuksia päästä selville epäiltyjen välisestä viestinnästä. Esitutkinta on valmistunut ja juttu siirtyy syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon. Lue koko uutinen:

