Kymen Sanomat: Imatran valtuusto tapaa kaupunginjohtajakisan finalistit — mukana haminalainen Rami Hasu Tiistai on Imatralla kaupunginjohtajavalinnan kannalta tärkeä päivä, sillä silloin valtuustoryhmät tapaavat kolme finalistia. Finalistit ovat valtiotieteen maisteri Antti Vuolanne Porista, diplomi-insinööri Rami Hasu Haminasta ja Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen. Kullakin on tiistaina vajaat puoli tuntia aikaa vakuuttaa imatralaispäättäjät omasta paremmuudestaan. Kolme suurinta valtuustoryhmää eli SDP, kokoomus ja perussuomalaiset tapaavat kukin jokaisen ehdokkaan erikseen. Pienemmät valtuustoryhmät, eli keskusta, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit, vihreät ja sitoutumattomat, pitävän yhteisen tentin. Mukana tapaamisissa on finalisteista henkilöarvioinnin suorittanut konsultti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen toivoo, että tiistain jälkeen kaupunginjohtajan valinnassa päästäisiin jo eteenpäin. Nykyisellään tilanne on juntturassa, sillä kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva valintatyöryhmä ei ole löytänyt yhteistä säveltä. Kaupunginhallituksen on määrä käsitellä viran täyttöä 10. huhtikuuta. Valtuustossa valinnasta päätetään 24. huhtikuuta. Onko mahdollista, että pakkaa sekoitetaan vielä uusilla ehdokkailla? — On sekin mahdollista. Tämä viikko näyttää, miten asiassa mennään eteenpäin, Helminen sanoo. Lue koko uutinen:

