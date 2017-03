Uutinen

Kymen Sanomat: Hovinsaaren Siwasta torstaina K-Market — Sen jälkeen muutokset on näillä nurkilla lähes tehty Hovinsaaren Siwa muuttuu tämän viikon torstaina K-Marketiksi. Kyseiset avajaiset ovat näillä nurkilla toistaiseksi viimeiset avajaisten ketjussa, joka liittyy viime vuonna tehtyyn suureen yrityskauppaan. Yrityskaupassa Ruokakesko Oy osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan. Siwoja ja Valintataloja on yrityskaupan jälkeen muutettu K-Marketeiksi. Ensimmäinen uudistettu myymälä avattiin toukokuussa 2016 Helsingissä. Helmikuun lopulla Kesko ilmoitti, että Kotkassa Metsolan, Mäntykankaan ja Koivulan Siwat suljetaan. Ruonalan Siwan sulkemisesta ketju oli päättänyt jo aiemmin. Kotkan Euromarketin jatko on yhä hämärän peitossa. Euromarket on niiden 60 kaupan listalla, jotka Kilpailu- ja kuluttajavirasto on edellyttänyt myytäviksi. Viraston asettama määräaika ei ole julkinen. Keskon tavoitteena on siirtää kaikki uudet K-Marketit K-kauppiaille vuoden 2018 loppuun mennessä. Tähän mennessä K-kauppiaiden hallintaan on siirretty lähes 50 kauppaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/20/Hovinsaaren%20Siwasta%20torstaina%20K-Market%20%E2%80%94%20Sen%20j%C3%A4lkeen%20muutokset%20on%20n%C3%A4ill%C3%A4%20nurkilla%20l%C3%A4hes%20tehty/2017322039028/4