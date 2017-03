Uutinen

Kymen Sanomat: Tarmoon tulevaa uutta terästä on koottu kuin palapeliä Museojäänmurtaja Tarmon peruskorjaustyöt Suomenlinnan telakalla ovat edenneet hyvin. Aluksen kummallekin kyljelle puhkottujen työaukkojen kautta on uusittu sisäpuolen tukirakenteita. Uutta terästä Tarmoon tulee muutamia tonneja. Talven aikana työskentely on ollut kuin palapelin kokoamista, koska ahtaisiin paikkoihin on mittailtu ja leikattu teräslevystä eri kokoisia paloja. Telakanjohtaja Tero Hännisen mukaan entisöintiprojektia tehdään yli satavuotiasta alusta kunnioittaen. Työtä ohjaa halu ymmärtää, millaisia ovat vanhojen niittirunkoisten alusten teräkset ja rakennusmenetelmät. Tarmon runko on ikään nähden hyvässä kunnossa. Se on enimmäkseen vankkaa ja alkuperäisessä vahvuudessaan pysynyttä terästä. Lue koko uutinen:

