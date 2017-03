Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxin bloggaajien vinkit alkuviikkoon: pekonisalaatti ruiskrutongeilla, munakoisoja viiksivalluille ja valkoinen pizza Starboxin bloggaajilta löytyy jälleen ruokavinkkejä alkuviikkoon. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalainen antaa ohjeen salaattiin, joka sisältää rouskuvia ja raikkaita ainesosia. Pekonisalaatti rouskuvilla ruiskrutongeilla sopii lounaaksi, iltapalaksi ja jopa juhlatarjoiluun. Ulkomaalaisen ulinoita ja pulinoita -blogin Marika Broas, joka asuu Italiassa, neuvoo miehensä Alessandron reseptin ruokaan nimeltä munakoisoja viiksivalluille eli melanzane da leccarsi i baffi. Italialaisteemaa voi jatkaa vaikka Kakkupuoti Hurmaavan kirjoittajan Marin pizzalla. Se on Pizza Bianca eli valkoinen pizza, jossa tomaattikastike on korvattu ranskankermalla. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

