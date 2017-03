Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Kouvolasta yökylään tullut ystävä Essi Laurila ja Kerttu Lindberg ovat kävelyllä Sapokassa. Heidän mukanaan on myös herttaisen näköinen koiranpentu Vilma, joka haluaisi tutustua jokaiseen vastaantulijaan. — Vilma on saksanpaimenkoiran ja huskyn sekoitus. Se on vasta neljä kuukautta vanha, kertoo Laurila. Laurila on alunperin Kouvolasta, mutta asuu ja opiskelee nyt Kotkassa. Lindberg on hänen Kouvolassa asuva ystävänsä. — Essi on myös minun veljeni kihlattu, tarkentaa Lindberg. — Parasta tässä viikonlopussa onkin, että Kerttu tuli tänne yökylään, toteaa Laurila. — Ja on ihanaa nähdä taas Vilma, hymyilee Lindberg. Lauantai-iltana naiset katsoivat yhdessä elokuvan ja söivät pitsaa. — Tänä aamuna katoimme opiskelijabudjetilla kootun brunssin. Siihen kuului hyviä appelsiineja, leipää ja jugurttia. Sitten lähdimme ulkoilemaan Vilman kanssa, kuvailee Laurila. Myöhemmin sunnuntaina Lindbergin oli määrä palata takaisin Kouvolaan. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

