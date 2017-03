Uutinen

Kymen Sanomat: Paikallisin voimin rasismia vastaan Kotkassa ja Haminassa Valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.3. – 26.3. Kotkan kaupunki ottaa tapahtumaan varaslähdön ja aloittaa viikon tapahtumat jo sunnuntaina 19.3. Kotkan kirkossa järjestettävällä Maailmojen kirkko -messulla. Kotkassa jo perinteeksi muodostunut teemaviikko on osa kansainvälistä rasisminvastaista viikkoa. Tapahtumia on jo usean vuoden ajan kasattu YK:n rasisminvastaisen päivän ympärille, kertoo Kotkan seudullisen maahanmuuttajatyön koordinaattori Anu Kilpinen. Tänä vuonna rasisminvastaista päivää vietetään tiistaina 21.3. — Pyrimme rasisminvastaisella viikolla puuttumaan rasismiin, korostamaan suvaitsevaisuutta ja rauhallista rinnakkaineloa, Kilpinen kertoo. Mukana viikon tapahtumia järjestämässä on ollut suuri joukko järjestöjä. Esimerkiksi SPR:n ja Unicefin Kotkan paikallisosastot ovat olleet aktiivisesti mukana viikon tapahtumien suunnittelemisessa, ja toimintakeskus Myllyltä teemaviikkoon osallistuu jalkapallojoukkue FC Mylly. — Kotkassa jalkapallo on aina ollut tärkeässä osassa viikon tapahtumia, ja olemme järjestäneet joka vuosi ystävyysottelun, Kilpinen kertoo. Tänä vuonna ystävyysottelu järjestetään 20.3. Ruonalan urheiluhallissa, kun FC Myllystä ja Kirkon Ulkomaanavun joukkueesta koostuva joukkue saa vastaansa Haminan Pallo-Kissat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/19/Paikallisin%20voimin%20rasismia%20vastaan%20Kotkassa%20ja%20Haminassa/2017322031992/4