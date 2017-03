Uutinen

Kymen Sanomat: 19-vuotias kuoli joukkotappelussa Kotkan Karhuvuoressa, kotkalaismies otettu kiinni taposta epäiltynä Poliisi tutkii henkirikosta Kotkan Karhuvuoressa. Nuori mies kuoli joukkotappelussa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tappelu tapahtui terveysaseman pihalla. 35-vuotias kotkalaismies on otettu kiinni taposta epäiltynä. Hänet otettiin kiinni lauantaina. Poliisin mukaan tässä vaiheessa näyttää siltä, että 19-vuotias helsinkiläismies kuoli teräaseen lyönnistä saamiinsa vammoihin. Kuolemansyy selvitetään oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa. Rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että tappeluun osallistumisesta epäillään yhteensä 12 miestä. Heistä kuusi on otettu kiinni. Joukkotappelu oli saanut alkunsa läheisen ravintolan luona, jossa kahden seurueen välille oli tullut sanaharkkaa. Seurueissa oli paikkakuntalaisia ja pääkaupunkiseudulla asuvia ihmisiä. Järveläisen mukaan kyseessä näyttää olleen satunnaiset ravintolaseurueet, eikä tappelua epäillä etukäteen järjestetyksi. Seurueet siirtyivät tappelemaan Länsi-Kotkan terveysaseman pihalle noin kello 2.25. Järveläisen mukaan poliisi selvittää miksi seurueet siirtyivät paikalle, jossa epäilty tappo tapahtui. Tämän hetkisen tiedon mukaan 19-vuotiasta helsinkiläismiestä lukuunottamatta muut tappelun osalliset eivät saaneet vakavia vammoja. Järveläinen kuvaa muiden vammoja perinteisiksi pahoinpitelyvammoiksi. Poliisi ei tiedottanut tapauksesta heti lauantaina, koska taposta epäiltyä miestä ei oltu saatu kiinni. Poliisi ei halunnut, että epäilty saa tietää uhrin kuolleen vammoihinsa. Tappeluun osallistuminen on rikos, josta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta. Mahdollisten pahoinpitelyjen osalta rikosnimikkeet yksilöityvät esitutkinnan aikana. Järveläinen ei voi kommentoida ovatko kaikki tappeluun osallistuneet suomalaisia. Hän kuitenkin vahvistaa, että turvapaikanhakijat eivät liity joukkotappeluun. Muokattu: Päivitetty lisätiedoilla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/19/19-vuotias%20kuoli%20joukkotappelussa%20Kotkan%20Karhuvuoressa%2C%20kotkalaismies%20otettu%20kiinni%20taposta%20ep%C3%A4iltyn%C3%A4/2017322035752/4