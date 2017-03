Uutinen

Kymen Sanomat: Sunnuntaina Etelä-Kymenlaaksossa sataa lunta ja räntää Vielä alkuviikosta Etelä-Kymenlaaksoon ennustettiin sunnuntaiksi loistavaa ulkoilusäätä, mutta nyt alueen sääennuste lupaa huomiseksi aamulla alkavaa lumisadetta, joka muuttuu iltapäivään mennessä rännäksi. Yöllä on pakkasta ja huomenna iltapäivällä on kolme astetta lämmintä. Maanantaiksi ennuste lupaa pilvistä säätä ja pari astetta lämmintä. Tiistaina on taas sateinen päivä ja taivaalta tulee räntää ja vettä. Lämpötila on pari astetta plussan puolella. Keskiviikkona on taas aurinkoisempi ja lämpimämpi päivä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/18/Sunnuntaina%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20sataa%20lunta%20ja%20r%C3%A4nt%C3%A4%C3%A4/2017322033680/4