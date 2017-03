Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa varmisti kotiedun — hurjasteli 41 pistettä 10 minuutissa Peli-Karhuilta ei kauaa kulunut naisten korisliigan runkosarjan nelossijan varmistamiseen. Kotkalaiset jyräsivät Äänekoskella vanhan kiistakumppanin Huiman tylysti 100—61 (58—34) ja tekivät selväksi, että pudotuspelit Forssan Alkua vastaan alkavat kotikentällä.Vielä kaksi vuotta sitten liigafinaalissa pelannut Huima on nyt syvässä aallonpohjassa. Se otti helmikuun lopussa mallia jääkiekkoliigasta ja järjesti parhaiden pelaajiensa tyhjennysmyynnin, kun mahdollisuudet pudotuspeleihin olivat menneet. Maaliskuun neljän ottelun keskimääräinen tappiomarginaali on ollut 30,2 pistettä.Peli-Karhuilta meni heppoisen vastarinnan murtamiseen viitisen minuuttia.Neljän minuutin kohdalla vieraat johtivat 14—11, mutta painoivat sitten kaasua, ja seuraavat neljä minuuttia kirjattiin PeKalle 21—1. Peli oli sillä ohi.PeKa teki avauskympillä lopulta hurjat 41 pistettä. Se on sarjan ennätys tällä kaudella, eikä ollut yllätys, että pahin voitonnälkä oli sillä tyydytetty.Valmentaja Roope Mäkelä saattoi antaa peliminuutteja tasaisesti koko joukkueelle. 17-vuotias Latifa Amzil kiitti minuuteista tekemällä liigan piste-ennätyksekseen 9.Isoimmat pisteet heitti Akilah Sims (23/8). Daisha Simmons säesti 17:llä ja Saara Wahlgren ja Laura Lehtoranta 13 pisteellä.Paras viidestä -puolivälieräsarjat alkavat jo ensi tiistaina. Puolivälieräparit ovat Espoo United—Kouvottaret ja PeKa—Alku. Hyvinkään Ponteva ja mestaruutta puolustava Catz selviytyivät suoraan välieriin. Catz varmisti paikkansa runkosarjan kakkosena voittamalla tänään Espoo Unitedin jatkoajalla 95—87. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/18/PeKa%20varmisti%20kotiedun%20%E2%80%94%20hurjasteli%2041%20pistett%C3%A4%2010%20minuutissa/2017322034300/4