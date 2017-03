Uutinen

Kymen Sanomat: Pääministeri Juha Sipilä vieraili Karhulan torilla — ihmisiä kiinnostivat eniten eläkeläisten ja terveydenhuollon tulevaisuus Karhulan torilla kuhisi lauantaiaamuna väkeä ja torilla vieraillut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sai osakseen erilaisia huomionosoituksia ja kysymysten tulvan. Eniten pääministeriltä kyseltiin eläkeläisten tulevaisuudesta ja häntä pyydettiin lupaamaan, että hallitus ei enää leikkaisi eläkeläisten tuloja. — Emmehän me ole eläkkeitä leikanneetkaan. Lääkekorvausten pienentyminen tosin voi vaikuttaa eläkeläisten taloudelliseen tilanteeseen, myönsi Sipilä. Torille pääministeriä tapaamaan tullut Tuulikki Talsi oli hänkin eläkeläisten asialla. — Itse pärjään kyllä. Minun ei ole tarvinnut sossun luukulla käydä, mutta tiedän etteivät kaikki pärjää. Yksinhuoltajana lapset kasvattaneena tiedän minkälaista elämä voi olla. Sydäntäni särkee, kun jollakin on hätä. Sitä tulin pääministerille kertomaan, toteaa Talsi. Myös terveydenhuollon tulevaisuus kiinnosti paikalle saapuneita ihmisiä. — Kun se Sote tulee, pääseekö sitten sellaiselle lääkärille kuin haluaa, kysyi Martta Lempinen pääministeriltä. — Kyllä, sitten voi valita, meneekö julkisen puolen lääkärille vai yksityiselle, vastasi Sipilä. Eräs rouva kertoi Sipilälle omista kokemuksistaan paikallisen terveydenhuollon parissa. — Eihän paikallisesta terveydenhuollosta enää karsita. Täällä makaavat ihmiset sairaalan käytävillä, kun ei huoneissa ole tilaa. Nyt en pääse tapaamaan miestäni sairaalaan, koska siellä on norovirusta ja hän on eristyksissä. — Sielläkö on sellaista! Henkilökunta tekee varmasti parhaansa. Yritämme nyt saada sen Soten valmiiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistus tehdään, jotta pystymme pitämään tasa-arvoisesti jokaisesta suomalaisesta huolta ja turvaamaan palvelut koko maassa, totesi Sipilä. Lue lisää aiheesta sunnuntain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Uutista on täydennetty kello 12.45. Lue koko uutinen:

