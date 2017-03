Uutinen

Kymen Sanomat: Lumikko yllätti luontoharrastajan Tervaleppälehdossa lauantaina — kurkki ontosta puunrungosta Kotkalainen Katja Pesonen kohtasi lumikon Katariinan Tervaleppälehdossa lauantaiaamuna. — Mie tulin polkua ylös ja näin, että siellä on joku pikkuinen valkoinen eläin kurkkimassa. Hiivin hiljaa ja odotin siinä vieressä, että se tulee taas. Lopulta otus kurkisti ontosta puunrungosta useita kertoja, ja antoi Pesosen räpsiä kuvia kamerallaan. Luontoharrastaja on ennenkin nähnyt lumikkoja, mutta koskaan aiemmin eläin ei ole pysähtynyt kuvattavaksi. Pesonen arvelee, että lumikko kurkki ulos puunrungosta, koska se ei uskaltanut tulla ulos kolosta samalla, kun sen edustalla seisoi ihminen. Paikalla ei ollut muita ihmisiä sillä hetkellä. Lauantaiaamuna lumikko jakoi piilopaikan hiiren kanssa. Pesosen mukaan jyrsijä ja lumikko olivat piilopaikassa sulassa sovussa. Lopulta hiiri luikki pois, ja lumikko jäi vielä koloon. Lumikko on vikkeläliikkeinen kärppää pienempi näätäeläin. Talvella sen turkki on valkoinen ja kesällä ruskea. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/18/Lumikko%20yll%C3%A4tti%20luontoharrastajan%20Tervalepp%C3%A4lehdossa%20lauantaina%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kurkki%20ontosta%20puunrungosta/2017322034492/4