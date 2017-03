Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksoon 55 000 euroa seurantalojen korjaamiseen — suurin avustus Kotkaan Kymen Nuorisoseura Tapiolle Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoonaa euroa, josta 55 000 euroa myönnetään Kymenlaaksoon. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Suurimman Kymenlaaksoon myönnettävän avustuksen saa kotkalainen Kymen Nuorisoseura Tapio, joka saa 19 000 euroa 1913 rakennetun nuorisoseurantalon peruskorjausten suunnitteluun sekä vesikaton ja julkisivujen korjaamiseen. Toiseksi suurimmat avustukset saavat Häppilän VPK Virolahdelta ja Kuusankosken VPK, joille molemmille myönnetään 10 000 euroa VPK-talojen korjaustöihin. Yhteensä avustuksia myönnetään Kymenlaaksoon viidelle hakijalle. Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusten tarkoituksena on ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niiden korjauksia sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Lue koko uutinen:

