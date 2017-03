Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa vieraillut Ville Skinnari: Kotka olisi sijainniltaan Vaasaa parempi paikka Teslalle Kotkassa lauantaina vieraillut kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Ville Skinnari (sd.) ihmettelee työ - ja elinkeinoministerin linjausta valita Vaasa ainoaksi vaihtoehdoksi Teslan tehdaspaikkakunnaksi Suomessa. — Olen tutustunut Kotkan tekemään kokonaisuuteen viimeksi tänään ja se erottuu sijainniltaan Vaasaan verrattuna erityisesti logistiikassa. Lisäksi Kotkassa on pitkään ymmärretty robotisaation ja digitalisaation merkitys elinkeinostrategiassa. Skinnarin mukaan kansainvälisenä yrityksenä Tesla osaa kyllä itse valita itselleen sopivimman paikkakunnan ilman että ministerin pitää se heille kertoa. — Kilpailun kuuluu olla reilua. Suomessa on monta hyvää paikkakuntaa tälle tai vastaaville hankkeille. Oleellista on, että valinta tehdään sen mukaan, mikä lopulta on paras vaihtoehto. Tähän vaikuttavat niin sijainti, työvoiman saanti, yhteys yrityksiin kuin koulutus, Skinnari sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/18/Kotkassa%20vieraillut%20Ville%20Skinnari%3A%20Kotka%20olisi%20sijainniltaan%20Vaasaa%20parempi%20paikka%20Teslalle/2017322034185/4