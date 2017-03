Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kirkossa kuullaan huomenna paljon musiikkia eri kielillä Kotkan kirkossa pidetään sunnuntaina messu, joka tehdään yhdessä eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Maailmojen messu on tavallinen messu, johon laitetaan sopivasti lisämausteita. Mukana on paljon erilaista musiikkia ja lauluja eri kielillä. Messun musiikki syntyy rikastuttamalla perinteistä suomalaista messua monikulttuurisilla rytmeillä ja sävelillä. Raamatun tekstit luetaan osallistujien omalla kielellä. Aiemmissa messuissa on tunnelma ollut korkealla. Afrikkalainen äiti on sanonut, että tunsi olevansa messussa kuin kotonaan Afrikassa. Paikkakuntalaisetkin ovat syttyneet laulamaan lauluja innolla. Messun jälkeen on Makuja maailmalta pop up -ravintola Kotkan seurakuntakeskuksessa. Sisäänpääsymaksulla saa maistella eri maiden ruokia. Messu ja ravintola ovat osa rasisminvastaista viikkoa Kotkassa. Maailmojen messu Kotkan kirkossa sunnuntaina 19.3. kello 10. Pop up -ravintola seurakuntakeskuksessa kello 11.30. Lue koko uutinen:

