Kymen Sanomat: Kotkan Kuusiseen johtava betonisilta korvataan puisella Juha Vainion kadun uudeksi sillaksi tullee puukantinen liimapuupalkkisilta. Kaupunkisuunnittelu pitää puukantista liimapuupalkkisiltaa edullisempana kuin teräsbetonista laattaasiltaa ja materiaaleiltaan kohteeseen parhaiten Kuusiseen soveltuvana. Juha Vainion kadun saneeraukseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 840 000 euroa. Liimapuupalkkisillan osuus siitä on alustavan lustannusarvion mukaan 370 000 euroa. Juha Vainion kadun nykyinen silta on 70-luvun alussa rakennettu TOBI-elementtisilta. Kyseinen elementtityyppi suunniteltiin lähinnä maanteiden ja katujen kevytliikenneväylien alikulkusilloiksi, ei mereen asennettavaksi vesistösillaksi. Silta on teknisen käyttöikänsä päässä ja joudutaan uusimaan. Lue koko uutinen:

