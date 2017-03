Uutinen

Kymen Sanomat: Kohtaamisten kaupunki Haminalla paljon haastavia kohtaamisia Haminan uusi kaupunginvaltuusto saa käsitelläkseen paljon samoja asioita, joita sen edeltäjäkin on reilut neljä vuotta jauhanut. Kaupungin väkiluku laskee ja kriittinen 20 000 asukkaan raja alitetaan vuonna 2030. Siihen on kuitenkin vielä aikaa, joten oikeilla ja tehokkailla päätöksillä jotain suuntauksen pysäyttämiseksi on tehtävissä. Haminassa on asetettu isot odotukset Tervasaaren alueen rakentumisen alkamiseen. Siihen eivät uudet valtuutetut voi enää suoraan juurikaan vaikuttaa, mutta kaupungin vetovoimaa parantamalla myös Tervasaaren kehittymismahdollisuudet lisääntyvät. Vetovoimaan kaupunki on panostanut muun muassa uuden uimahallin ja päiväkodin rakentamisella. Tulossa on Alakaupungin yhtenäiskoulu, joka takaa ainakin terveen oppimisympäristön. Mitä sitten vetovoimaisuuteen vaikuttavat tulossa olevat hankalat koulupäätökset. Uusi valtuusto joutuu väistämättä palaamaan jälleen kouluverkkoon. Sen on harkittava jopa kolmen kyläkoulun lopettamista. Lisäksi on ratkaistava Neuvottoman sisäilmaongelmista kärsivän koulun kohtalo. Tulossa on myös Uuden-Summan koulun miljoonaremontti. Haminan uusi kaupunginvaltuusto kohtaa kohtaamisten kaupungissa isoja haasteita seuraavalla nelivuotiskaudella. Lue koko Uutisen takaa päivän Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

