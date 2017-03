Uutinen

Kymen Sanomat: Kaupan kauraleivässä on usein vain nimeksi kauraa Terveelliseksi mielletty kaupan kauraleipä on harmittavan usein täynnä vähemmän terveellistä vehnää. Kuluttaja-lehden vertailemista 15 kauraleivästä vain viidessä ei ollut muita viljoja kuin kauraa. Suurimmassa osassa kauraa oli alle neljännes raaka-aineista. Viljan osuudestakin kauraa on useissa leivissä selvästi alle puolet. Vertailun kaurapitoisin oli Vaasan 100 % kauraleipä, jossa kauraa on 73 prosenttia kaikista raaka-aineista. Vähiten kauraa on Pirkka-kauraviipaleissa. Niissä kaikista raaka-aineista 8,5 prosenttia ja viljan osuudesta 13 prosenttia oli kauraa. Kauran määrällä on merkitystä, koska sen sisältämä beetaglukaani alentaa tutkitusti kolesterolia. Lisäksi 100-prosenttiset kauraleivät sopivat Kuluttajan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan herkkävatsaisille. Puhtaasta kaurasta tehtyä leipää voivat syödä myös monet keliaakikot. Betaglukaania on sekä kaurassa että ohrassa, mikä eteläkarjalaisessa rieskamaakunnassa kuulostaa hyvältä. — Rieskassa ohraa käytetään kuitenkin aika vähän. Pääasiassa niihin tulee vehnää, Etelä-Karjalan marttojen kotitalousasiantuntija Päivi Jukkara muistuttaa. Sataprosenttisissa kauraleivissä on kauraa monessa muodossa, esimerkiksi täysjyväjauhona, leseenä, rouheena ja hiutaleena. Eniten betaglukaania on leseessä, jonka kuitupitoisuuskin on hyvä. — Jos leivän kuitupitoisuutta halutaan lisätä, vehnäleipäkin paranee vehnäleseitä lisäämällä.Viljaa kannattaisi käyttää aina täysjyväisenä eli niin, että joukkoon on jauhettu koko jyvä, Jukkara sanoo. Vertailun kauraleivät olivat varsin suolaisia. Yksikään ei ollut vähäsuolainen, ja voimakassuolaisia leipiä vertailussa löytyi viisi. Eniten suolaa on Lidlin Luomukaurasydämessä. Kauraleipä onnistuu kotona Täysikauraisen kauraleivän saa varmimmin itse tekemällä. Ongelmana on se, että kauran leivontaominaisuudet eivät ole kovin hyvät. Kauraleivän leipominen on hankalaa, koska kaura ei muodosta sitkoa samalla tavalla kuin vehnä. — Kauran leipomisominaisuuksia voi parantaa esimerkiksi ksantaanilla, jota käytetään gluteenittomassa leivonnassa. Sitä löytyy kaupoista leivinjauhepurkin näköisessä pakkauksessa, Jukkara neuvoo. Toinen vinkki on tehdä leivän sijaan sämpylöitä, koska ne todennäköisesti kohoavat leipää paremmin. Yksi kohotuskerta riittää. Lue koko uutinen:

