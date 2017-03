Uutinen

Kymen Sanomat: KY yllätti Kirkkonummella — karsinnan kolmossija vielä ulottuvilla Haminalainen Kiekkoympyrät on jo menettänyt mahdollisuutensa yltää jääkiekon 2. divisioonan karsinnassa kahden parhaan joukkoon ja nousuun, mutta yrittämistä se ei ole lopettanut. Tänään KY haki Kirkkonummelta arvovoiton, kun 2. divisioonan paikkansa jo varmistanut HCK Salamat kaatui 0—2 (0—1, 0—0, 0—1).— Seura haluaa vetää täysillä loppuun asti, ja pelaajat tuntuvat ajattelavan samoin, KY:n puheenjohtaja Matti Suomi iloitsi.— Alku oli vaikea, koska norovirus oli harventanut rivejä, mutta joukkue vahti oman maalin edustaa tosi hyvin ja Tomi Salminen oli maalissa erinomainen, Suomi raportoi.Mikko Liljeqvist teki KY:n molemmat maalit. 1—0 syntyi ajassa 8.25 ohjauksella ja toinen läpiajosta ajassa 53.19.KY:n karsinta päättyy sunnuntaina kotihallissa Kellokosken Alkua vastaan. Panoksena on karsinnan kolmossija. Salamat voittaa karsintasarjan, ja lohjalainen HAKI on kakkonen.Salamat pelasi jo päättyvällä kaudella 2. divisioonassa ja pysyy siellä. HAKI sensijaan nousee, ja sille tekee tilaa riihimäkeläinen Nikkarit. Lue koko uutinen:

