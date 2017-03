Uutinen

Kymen Sanomat: Starboxista ideoita viikonloppuruokiin — teriyaki-lohi, maapähkinäkeitto ja piimähyytelökakku Starboxin ruokabloggaajat ovat taas monenlaista lohturuoasta tyylikkääseen kala-ateriaan. Chez Marianne -blogin Marianne Bosch kaipasi parempaa sapuskaa vähällä vaivalla. Hän päätyi laittamaan teriyaki-lohta pekonipapujen kera. Ateria on Boschin mukaan helppo valmistaa. Katariina Hostikka taas luonnehtii piimähyytelökakkuaan suorastaan superhelpoksi. Piimää vierastaville hän lupaa, ettei se maistu valmiissa leivonnaisessa lainkaan. Kakkupuoti Hurmaavan Mari löysi jääkaapistaan purkillisen maapähkinävoita ja teki siitä maapähkinäkeittoa. Inspiraatio tuli Marttojen pääsiäisruokakurssilta, resepti osin netistä, osin Marin omasta päästä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

