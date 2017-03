Uutinen

Kymen Sanomat: Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa ylennetään ja palkitaan 98. vuosipäivänä – katso lista Kaakkois-Suomesta täältä Rajavartiolaitoksessa 98. vuosipäivänä 21. maaliskuuta 2017 ylennettävät ja palkittavat Kaakkois-Suomen alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiostossa vuosipäivänä palkittavat Sisäministerin myöntämät Rajavartiolaitoksen ansioristit Majuri Juha Klemetti, rajavartioston esikunta Sisäministerin myöntämät Rajavartiolaitoksen ansiomitalit Autonkuljettaja Seppo Ikonen, Imatra Koneyrittäjä Tapio Rita, Ruokolahti Vanhempi rajavartija Valde Terävä, evp Ylirajavartija Jarkko Eteläpää, Vaalimaan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Pasi Honkanen, Pelkolan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Jouni Kiviaho, Kolmikannan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Sauli Kuparinen, Vainikkalan rajatarkastusasema Rajavartiomestari Tero Lahti, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Tapani Mattila, Nuijamaan rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Janne Miettinen, Nuijamaan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Kari Mikkonen, Vainikkalan rajatarkastusasema Kapteeni Janne Määttänen, Nuijamaan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Matti Nokelainen, Kolmikannan rajavartioasema Kapteeni Ilkka Tuomikko, Imatran rajatarkastusasema Rajavartiomestari Petri Väkevä, Imatran rajatarkastusasema Rajavartiolaitoksen hopeinen ansiolevyke Vainikkalan rajatarkastusasema Rajavartiolaitoksen pronssinen ansiolevyke Herra Antti Korhonen, Rautjärvi Herra Seppo Sundström, Lappeenranta Vanhempi rajavartija Jussi Tiainen, Imatran rajatarkastusasema Kapteeni Vesa Petman, Vainikkalan rajatarkastusasema Jalkaväen tarkastajan myöntämä Jalkaväen ansioristi Kapteeni Teemu Korhonen, rajavartioston esikunta Tasavallan presidentin myöntämät virka-ansiomerkit Kapteeni Ismo Kärhä, evp Vanhempi rajavartija Timo Kohonen, Nuijamaan rajavartioasema Kapteeni Teemu Korhonen, rajavartioston esikunta Kapteeni Esa Korpi, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Ari Nieminen, Vaalimaan rajavartioasema Maaherran malja -kiertopalkinto Vanhempi rajavartija Ari Kosunen, Vaalimaan rajatarkastusasema Raja- ja merivartiokoululla vuosipäivänä palkittavat Sisäministerin myöntämät Rajavartiolaitoksen ansioristit Komentajakapteeni Sami Järvenpää Majuri Heikki Kammonen Rajavartiolaitoksen pronssinen ansiolevyke Opettaja Ari Kääntä Tasavallan presidentin myöntämä virka-ansiomerkki Kapteeni Jyrki Kalenius Jalkaväen tarkastajan myöntämä Jalkaväen ansioristi Luutnantti Jani Anttila Rajavartiolaitoksen esikunnassa Immolan palvelualueella palkittavat Vanhempi rajavartija Jari Valkamo Tasavallan presidentin myöntämät virka-ansiomerkit Matkasihteeri Jane Karlsson-Purhonen Huoltoasentaja Harri Peltonen Ylennyksiä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa 21.3.2017 Tasavallan presidentti on ylentänyt 21.3.2017: Majuriksi Kapteeni Ville Ahtiainen, rajavartioston esikunta Yliluutnantiksi Luutnantti Anssi Järvisalo, Imatran rajatarkastusasema Luutnantti Matias Kauppinen, Nuijamaan rajatarkastusasema Luutnantti Taneli Repo, Nuijamaan rajavartioasema Luutnantti Eemil Stigman, Vainikkalan rajatarkastusasema Tasavallan presidentti on ylentänyt reservin sotilasarvoon 21.3.2017: Yliluutnantiksi Luutnantti Kalle Kalpio, rajavartioston esikunta Luutnantti Jarmo Laitila, rajavartioston esikunta Luutnantti Sanna Parjanen, Nuijamaan rajatarkastusasema Luutnantti Ville Räihä, Imatran rajatarkastusasema Luutnantiksi Vänrikki Antti Pitkänen, Nuijamaan rajavartioasema Vänrikki Niko Rajander, Vainikkalan rajatarkastusasema Rajavartioston komentaja on ylentänyt 21.3.2017 reservin sotilasarvoon: Ylivääpeliksi Rajavartiomestari Vesa Monola, rajavartioston esikunta Vääpeliksi Ylirajavartija Antti Siitonen, rajavartioston esikunta Rajavartiomestari Jani Huopainen, rajavartioston esikunta Ylirajavartija Jouni Lahti, Vaalimaan rajatarkastusasema Ylirajavartija Teemu Kokki, Imatran rajatarkastusasema Ylikersantiksi Vanhempi rajavartija Miika Heikkinen, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Liam Sanchez, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Pasi Maliniemi, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Arttu Suomalainen, rajavartioston esikunta Vanhempi rajavartija Mikko Luukkainen, Vaalimaan rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Topi Pajuvesi, Vaalimaan rajavartioasema Ylirajavartija Petri Liukko, Vainikkalan rajatarkastusasema Ylirajavartija Tommi Pitkänen, Vainikkalan rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Marko Mustonen, Nuijamaan rajatarkastusasema Ylirajavartija Janne Tynkkynen, Nuijamaan rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Pasi Narvola, Nuijamaan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Olli Saarenketo, Nuijamaan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Henri Havo, Imatran rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Antti Heikkinen, Imatran rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Pekka Hiltunen, Imatran rajatarkastusasema Vanhempi rajavartija Jaakko Honkaniemi, Pelkolan rajavartioasema Vanhempi rajavartija Otto Soininen, Pelkolan rajavartioasema Kersantiksi Nuorempi rajavartija Jerry Keränen, Vaalimaan rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Simo Tuisku, Vaalimaan rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Ville Pirhonen, Imatran rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Mikko Räsänen, Imatran rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Jesse Turtiainen, Imatran rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Markus Tynkkynen, Imatran rajatarkastusasema Nuorempi rajavartija Juho Pellinen, Pelkolan rajavartioasema Nuorempi rajavartija Risto Hartikainen, Kolmikannan rajavartioasema Rajavartiomestarin palvelusarvo on myönnetty 21.3.2017 lukien: Ylirajavartija Hannu Heltimoinen, Vainikkalan rajatarkastusasema Ylirajavartija Mika Kukkonen, rajavartioston esikunta Ylirajavartija Heikki Käyhkö, rajavartioston esikunta Ylirajavartija Harri Ristolainen, rajavartioston esikunta Ylennyksiä Rajavartiolaitoksen esikunnassa Immolan palvelualueella 21.3.2017 Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö on ylentänyt 21.3.2017 reservin sotilasarvoon: Ylivääpeliksi Rajavartiomestari Jussi Anttila Korpraaliksi Varastonhoitaja Kimmo Akkanen Ylennyksiä Raja- ja merivartiokoululla 21.3.2017 Tasavallan presidentti on ylentänyt 21.3.2017: Majuriksi Kapteeni Tapani Kotala Kapteeniksi Yliluutnantti Jenni Kinnunen Yliluutnantiksi Luutnantti Antti Suomalainen Kersantiksi Nuorempi rajavartija Niko Sairanen Lue koko uutinen:

