Kymen Sanomat: Kymen Seudun Osuuskauppa käynnistää yt-neuvottelut taloushallinnossa Kymen Seudun Osuuskauppa käynnistää taloushallinnon toimintojen uudelleen suunnittelun, jonka tavoitteena on toimintojen uudelleenorganisointi. Vaihtoehto nykyisen toimintamallin kehittämiselle on taloushallinnon toimintojen ulkoistaminen SOK Palveluässän hoidettavaksi. Tämän vuoksi taloushallinnossa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, joilla voi olla henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia. Neuvottelujen piirissä ja irtisanomisuhan alla on 17 toimihenkilöä, joista 4 on osa-aikaisia. Neuvottelujen piirissä oleville työntekijöille pyritään tarjoamaan uusia työtehtäviä KSO-konsernin sisältä, mikäli neuvottelujen jälkeen päädytään irtisanomisiin. Lue koko uutinen:

