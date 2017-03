Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan teatteri on mukana yhteistyössä, joka vie yhden näyttelijän Berliiniin Kotkan kaupunginteatteri on lähtenyt mukaan pitkäjänteiseen yhteistyöhankkeeseen, joka vie paikallista näyttelijäntyötä suoraan Euroopan kulttuuripääkaupunkiin Berliiniin. Vastalahjaksi eurooppalaiset tuulet puhaltavat pian Kotkaan. Kotkan lisäksi hankkeessa on mukana kuusi muuta valtionosuuksia saavaa teatteria ja yksi vapaa ryhmä. Tarkoituksena on tuottaa kolmen vuoden aikana kolme eri teatteriesitystä. Yhteistyötä johtaa Berliinissä asuva teatteriohjaaja ja taiteilijaprofessori Mikko Roiha. Hän ohjaa kaikki esitykset. Ensimmäiseksi Roiha ohjaa ja lavastaa Orvokki Aution Pesärikon, jossa Kotkan teatterista mukana Jarkko Sarjanen. Muista kaupunginteattereista mukaan on irrotettu Olavia näyttelevä Veli-Matti Karén, Armia näyttelevä Sara Melleri Riihimäeltä, Taina Reponen Jyväskylästä ja Eila Halonen Turusta. Näytelmä harjoitellaan Berliinissä, jossa se saa ensi-iltansa 14. syyskuuta 2017. Tämän jälkeen esitys lähtee kiertämään Suomea, ja se on osa kunkin teatterin ohjelmistoa 10—20 esityksen ajan. Kaikkiaan esityskertoja kertyy noin sata. Lue lisää lauantain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

