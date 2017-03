Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaiset yrittäjät kertovat: Kotkassa on hyvä yrittää Kotka on hyvä paikka toimia yrittäjänä, vaikka asukkaiden ostovoima onkin laman tiimellyksessä saattanut laskea. Kotka on hyvä paikka yrittää. Kotkalaisten pienentynyt ostovoimaa toki asettaa haasteita ja toimintoja on yritettävä kehittää niin, että yritys ja työpaikat säilyvät, toteaa yrittäjä Kimmo Dufva (ps.) Duf-Pub Oy:stä. Yrittäjä Maria Länsimies (vihr.) Vadelmatarhasta toteaa, että Kotkassa ihmiset on helppo saavuttaa. — Mikä tahansa paikka on hyvä, jos yrityksen konsepti ja intohimo työhön ovat kunnossa. Verrattuna muihin paikkakuntiin, joissa meillä on myymälä, pienehkössä Kotkassa asiakasuskollisuus on syvempää. Muunkinlaisia kokemuksia toki on. — Kotka on haasteellinen paikka olla yrittäjä millä alalla tahansa. Muutaman paikallisen yrittäjän olen kuullut toteavan, että kotkalaiset ovat liian ronkeleita ja valikoivia, toteaa taksiyrittäjä Marko Räsänen (sd.). Lue lisää yrittäjien ajatuksia päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Kotkalaiset%20yritt%C3%A4j%C3%A4t%20kertovat%3A%20Kotkassa%20on%20hyv%C3%A4%20yritt%C3%A4%C3%A4/2017322028718/4