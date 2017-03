Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka suunnittelee paikallisliikenteen kesäkortin uudistamista — voimassaoloaikaa aiotaan lyhentää 90 päivään Ensi viikolla kokoontuva Kotkan kaupungin joukkoliikennejaosto aikoo ottaa Kotkan seudun joukkoliikenteessä käyttöön 90 päivän kesäkortin. Kotkan paikallisliikenteessä ja Huutjärvi—Siltakylä –alueella käytössä ollut 120 päivän kesäkortti on tarpeen uudistaa kesäksi 2017. Tulevana kesänä 90 päivän Kotkan seudun kesäkortin voi ostaa Hamina—Kotka—Pyhtään Waltti-alueelle haluamilleen vyöhykkeille. Lippua myydään jatkossa aikuisten ja juniorien hinnoilla. Tuotteen myyntiaika netissä ja palvelupisteissä alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Tuotteen voi ostaa netistä tai palvelupisteestä samalle kortille, jossa on ollut tai on jäljellä alle 30 päivää kausilipputuotteita tai henkilökohtaiselle arvokortille. Lippu on jatkossa voimassa 90 päivää sen ensimmäisestä leimauksesta, kuitenkin enintään 16. syyskuuta saakka. Kesälippua ei voi ostaa autosta eikä sitä voi lisäladata. Kun kesälipun voimassaolo on päättymässä, asiakas voi ostaa netistä tai palvelupisteestä samalle kortille jälleen 30 päivän kausilipun omalle ikäryhmälleen ja uusi 30 päivän kausilippu aktivoituu autossa, kun kesälipun kausi on loppunut. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Kotka%20suunnittelee%20paikallisliikenteen%20kes%C3%A4kortin%20uudistamista%20%E2%80%94%20voimassaoloaikaa%20aiotaan%20lyhent%C3%A4%C3%A4%2090%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n/2017322028712/4