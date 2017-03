Uutinen

Kymen Sanomat: Keilailun muistisääntö: Viisi askelta ja heiluriliike Viisi askelta ja heiluriliike, ohjeistaa Kotkan Keilailuliiton toiminnanjohtaja Juha Viberg. Edellisestä keilauskerrasta on aikaa vuosia, joten alku on haparoiva. Askelia pitäisi olla viisi ja olkapään pitäisi olla rentona. Pian ohjeita alkaa olla niin paljon, että on vaikea keskittyä kaikkeen kerralla. — Keilauksessa ehkä tärkeintä on suorituksen rytmitys, mutta vaikka harjoittelisi kuinka paljon, ei täydellistä suoritusta voi automaattisesti toistaa, kertoo Keilailuliiton puheenjohtaja Seppo Heiskanen. Keilaus on laji, jonka aloittaminen on helppoa. Se myös sopii kaiken ikäisille eikä sen tarvitse olla aina vakavaa. — Nuorimmat keilaajamme ovat alle kouluikäisiä ja vanhin meillä aktiivisesti keilaava on syntynyt vuonna 1929. Viikonloppuisin meillä käy myös esimerkiksi työporukoita hohtokeilaamassa, miehet kertovat. Harrastamisen alkuun pääsee suhteellisen halvalla, mutta jos innostus lajiin herää, voi siihen kulua suuriakin summia. Käytettynä palloja ja kenkiä saa muutamalla kympillä, mutta kilpailutason pallot voivat maksaa satoja euroja. Sarjassa esitellään kaiken ikäisille sopivia harrastuksia ja niiden kustannuksia. Lue aiheesta lisää lauantain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Keilailun%20muistis%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%3A%20Viisi%20askelta%20ja%20heiluriliike/2017322031798/4