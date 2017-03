Uutinen

Kymen Sanomat: KTP hävisi Tampereella — mutta ei sentään 17 pisteellä KTP-Basketin leirissä jännitetään kevään pudotuspelipaikkaa todennäköisesti Korisliigan viimeiselle kierrokselle asti. Kotkalaisilla oli jo tänään Tampereella mahdollisuus ottaa jättiharppaus kohti paikkaa kahdeksan joukossa, mutta isäntäjoukkue Pyrintö voitti 76—70 (40—36) ja takasi viimeisille kierrokselle isot panokset. Jos tappiossa joskus on jotain hyvää, niin KTP:n osalta tässä on se, ettei Pyrintö voittanut yli 17 pisteellä. Se olisi vienyt tamperelaiset tasapisteissä KTP:n edelle. Nyt molemmilla on 24 sarjapistettä, mutta KTP on keskinäisten ottelujen perusteella vielä pudotuspeliviivan yläpuolella. KTP kohtaa vielä Kobrat ja Seagullsin kotona sekä Katajan vieraissa. Pyrinnöllä on enää kaksi vierasottelua jäljellä: naapuri BC Nokiaa ja heittopussi Korihaita vastaan. Mahdollista, joskin epätodennäköistä, on vielä sekin, että KTP, Pyrintö ja nyt 28 pisteessä oleva Kouvot päätyvät kaikki 28 pisteeseen. Tuossa tapauksessa KTP olisi kolmikon heikoin ja jäisi ulos pudotuspeleistä. Pyrintö johti tiivistunnelmaista kamppailua suurimman osan aikaa. Kolmannen jakson lopulla isännät johtivat 10 pisteellä 56—46 ja enimmillään 11 pisteellä 72—71 vajaat neljä minuuttia ennen loppua. KTP tuli kuitenkin aina sitkeästi takaisin kintereille, eikä päästänyt Pyrintöä kovin lähelle kriittistä 17 pisteen voittoa. 28 pistettä heittänyt Antwan Scott oli KTP:n ykkönen. Sherman Gay teki tiukassa puristuksessa 19 pistettä. Kopion saalis oli 8. Hän haki kauan oikeaa osoitetta heittoihinsa, mutta teki puolustuspäässä ison työn Pyrinnön Antero Lehdon (9/4/3 syöttöä) pysäyttäjänä. KTP:n alkukauden tähti Monyea Pratt on takamies Scottin saapumisen jälkeen ollut paljon entistä vähemmän pallon kanssa tekemisissä ja se näkyy etenkin pistetilastossa. Prattin tilasto oli tänään 3/9/6 syöttöä. Lue koko uutinen:

