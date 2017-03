Uutinen

Kymen Sanomat: Jos KTP-Basket voittaa tänään, pudotuspelipaikka on varma — ”Kohtuuttoman pitkä tauko” KTP-Basket varmistaa paikkansa Korisliigan kahdeksan parhaan joukkueen pudotuspeleissä, mikäli se voittaa tänään Pyrinnön Tampereella. Voitolla kahdeksantena oleva KTP kasvattaisi eron yhdeksäntenä olevaan Pyrintöön neljään pisteeseen. Pyrinnöllä on tämän illan ottelun jälkeen jäljellä enää kaksi peliä, ja vaikka se pääsisi kotkalaisten kanssa tasapisteisiin, olisi KTP edellä keskinäisten otteluiden perusteella. KTP on tällä kaudella voittanut Pyrinnön kotonaan 77—61 ja 92—72. Viimeksi Tampereella Pyrintö voitti 87—67. Jos Pyrintö voittaisi tänään, olisivat otteluvoitot siis tasan 2—2. Mikäli joukkueet sarjan lopuksi päätyisivät tasapisteisiin, katsottaisiin järjestys keskinäisten otteluiden korieron perusteella. Se on tällä hetkellä 16 pistettä KTP:n eduksi, eli Pyrintö nappaa tasapiste-edun vain voittamalla tänään vähintään 17 pisteellä. Mikäli Pyrintö voittaisi juuri 16 pisteellä ja koriero olisi näin tasan, on etu sillä joukkueella, joka on tehnyt enemmän pisteitä keskinäisissä otteluissa. KTP pääsee reissuun parhaalla mahdollisella kokoonpanolla kautensa loukkaantumiseen päättäneitä Vili Nymania ja Markus Moleniusta lukuunottamatta. KTP on viimeksi pelannut 3. maaliskuuta, jolloin Korihait kaatui vieraissa 92—73. — Kohtuuttoman pitkä 14 päivän tauko tähän aikaan kaudesta aiheuttaa meille varmasti vaikeuksia päästä rytmiin. Luotto omaan tekemiseen on ollut silti hyvää ja lähdemme etsimään sitä rytmiä, joka meillä oli ennen taukoa, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoi Korisliigan verkkosivuilla. Pyrinnön päävalmentaja Ilkka Palviainen kääntää asetelman toisin. — KTP on saanut valmistautua tähän otteluun huolellisesti, ja uskon heidän saapuvan Pyynikille erittäin latautuneina. Ottelu alkaa Tampereella kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Jos%20KTP-Basket%20voittaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%2C%20pudotuspelipaikka%20on%20varma%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKohtuuttoman%20pitk%C3%A4%20tauko%E2%80%9D/2017322029174/4