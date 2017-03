Uutinen

Kymen Sanomat: Jehovan todistajien uusi valtakunnansali Tallinmäelle Jehovan todistajat rakentavat uuden valtakunnansalin Tallinmäenkadulle Haminassa. Haminan Jehovan todistajien nykyinen noin 145 neliön huoneisto Pikkuympyräkadulla Haminan keskustassa tulee myyntiryhmän jäsen Markus Lahtisen mukaan lähiaikoina myyntiin. Uuteen kiinteistöön tulee noin 200 neliötä, sen tontti on noin 1 800 neliötä. Lahtisen mukaan kiinteistön rakentamiskustannukset muodostuvat lähinnä vain tontin hankinnasta rakennustarvikkeiden osuudesta. Rakentaminen tapahtuu talkootyönä. — Meillä on Suomessa kaikkiaan noin 1 700 vapaaehtoista rakentajaa. He ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Jehovan todistajien kehittämässä vapaaehtoisten työntekijöiden Builder-Assistant-järjestelmässä, Lahtinen toteaa. Uuden kiinteistön rakennustyöt alkavat perustusten teolla ensi kuussa ja varsinaiset rakennustyöt heinäkuussa. Valtakunnansalin käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden syksyllä. Lue koko uutinen:

