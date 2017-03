Uutinen

Kymen Sanomat: JVG esiintyy Kotkan Meripäivillä torstaina Torstaina 13. heinäkuuta Meripäiväareenalla nähdään juuri Vuoden yhtye -Emman pokannut JVG. Jo aikaisemmin kerrottiin, että Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Kantasataman MeripäiväAreenalla järjestetään tapahtumaviikonlopun aikana joka ilta isot konsertit, joiden esiintyjät on koottu kotimaisista tähtiartisteista. 14.-15. heinäkuuta Meripäiväareenan iltajuhlissa nähdään Jari Sillanpää, Lauri Tähkä, Laura Voutilainen, Suvi Teräsniska sekä uudella kokoonpanolla keikkaileva Yö, jonka riveissä bassoa soittaa kotkalainen Timo Mynttinen. Lisäksi lavalle nousevat Tuure Kilpeläinen karavaaneineen ja Antti Ketosen luotsaama Neljänsuora. MeripäiväAreenan perjantain ja lauantain ohjelmistojen ikäraja on 18, mutta torstain ikärajattomista keikoista pääsevät nauttimaan nuoremmatkin. MeripäiväAreena on osa Kotkan Meripäiviä, ja Areenan iltaohjelman tuotannosta vastaavat N.C.D. Production Oy sekä Warner Music Live yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/JVG%20esiintyy%20Kotkan%20Merip%C3%A4ivill%C3%A4%20torstaina/2017322026244/4