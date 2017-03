Uutinen

Kymen Sanomat: Irtisanottu Snoopi Siren: ”Tuli yllätyksenä” Kotkan kaupunginteatterin johtajan tehtävästi irtisanottu Snoopi Siren kertoo olevansa ”puun takaa” tulleesta päätöksestä hyvin yllättynyt. Hän kertoo saaneensa tiedon eilen illalla ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. — On meillä ollut haasteita ja epäkohtia, mutta ilmeisesti meillä on ollut erilaiset käsitykset ja mittasuhteet niistä. En nähnyt, että siellä olisi ollut jotain ratkaisematonta. — Olo on surullinen. Kotkassa on hienoja taiteilijoita. Olen saanut soittoja työkavereilta ja ilmeisesti päätös on herättänyt suurta hämmennystä ja ristiriitaisia tunteita. Siren kertoo olevansa kotona Hämeenlinnassa. Hän aikoo nyt keskittyä omaan ja perheensä hyvinvointiin. — En aio jäädä vatvomaan tai riitelemään asiasta. Nyt täytyy suunnata eteenpäin. Toki tästä varmasti seuraa paljon itsetutkiskelua ja pohdintoja siitä, olisiko jotain pitänyt tehdä toisin. Lue koko uutinen:

