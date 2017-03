Uutinen

Kymen Sanomat: Huutjärven koulussa tiedetään: Keskiaika maistui savulihalta Pyhtään kunta täyttää tänä vuonna 670 vuotta. Juhlavuoden maaliskuun teemana on ruoka. Huutjärven koulussa on kuluvan viikon aikana tarjottu keskiaikaisia ruokia aina metsäisestä ruispuurosta kaalipataan ja piimäjuustoon. Yli kuuden vuosisadan takaiset ateriat eivät ole olleet kaikkien oppilaiden mieleen, mutta keskiajan ruokalistalta on löytynyt myös oppilaille mieluisia makuja. Hiilisilakat olivat monelle mieluinen makuelämys ja pitkään muhineella palvirokalla täytetty lautanen lusikoitiin hyvällä ruokahalulla nopeasti tyhjäksi. Lue lisää päivän lehdestä ja Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Huutj%C3%A4rven%20koulussa%20tiedet%C3%A4%C3%A4n%3A%20Keskiaika%20maistui%20savulihalta/2017322025905/4