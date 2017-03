Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa sää selkenee sunnuntaita kohti mentäessä Tänään Etelä-Kymenlaaksossa sataa vettä, jopa räntää. Ilmatieteen laitoksen ennusteessa vesisade jatkuu runsaampana aina iltapäivään asti ja loppuu illalla. Lämpötila on kaksi astetta plussan puolella, mutta kova tuuli saa sen tuntumaan pakkasasteilta. Ilmatieteen laitos varoittaakin merellä liikkuvia tuulesta, joka voi puhaltaa 17 metriä sekunnissa. Lauantaina alueella on pilvistä ja iltapäivällä saattaa sataa räntää. Lauantaina päivällä on pari astetta lämmintä. Sunnuntaille ennuste lupaa aurinkoisempaa säätä ja neljä astetta lämmintä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä lämpötila voi käväistä pakkasen puolella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/17/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20s%C3%A4%C3%A4%20selkenee%20sunnuntaita%20kohti%20ment%C3%A4ess%C3%A4/2017322028748/4