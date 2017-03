Uutinen

Kymen Sanomat: Diabeteshoitajan mielestä lääkekorvausten leikkauksia ei mietitty tarpeeksi Aikuisiän diabeteksen eli 2 tyypin diabeteksen lääkehoidon korvausleikkaukset ovat vaikuttaneet hälyttävästi lääkkeiden käyttöön. Hoidon käytyä kalliimmaksi ovat jotkut taloudellisessa ahdingossa olevat vähentäneet lääkkeiden määrää tai jättäneet ne jopa kokonaan pois. Tyyppi 2:n eli aikuistyypin diabeetikoita on Suomessa tiedossa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Muita diabeteslääkkeitä kuin insuliineja käyttävistä yli kaksi kolmasosaa on yli 65-vuotiaita. Noin kolmasosa näitä diabeteslääkkeitä käyttävistä on yli 75-vuotiaita. Kotkansaaren terveyskeskuksessa työskentelevä diabeteshoitaja Heidi Mäkinen on varsin pettynyt hallituksen säästöpäätökseen leikata diabeteshoidon lääkehoidon korvauksia. — Asiaa ei ajateltu aivan loppuun asti, sanoo Mäkinen. Mäkinen ei usko korvausleikkauksilla saatavan mitään säästöjä. — Jo muutaman vuoden päästä säästöt katoavat, kun diabeteksen lisäsairaudet lisääntyvät. Ja se on kallista hoitoa. Lue koko uutinen:

